Non toccarlo! Golden Retriever arrabbiato protegge il suo amico coniglietto - Video

È noto che i Golden Retriever non brillano per capacità e abilità da cani da guardia, da difesa e così via. Sono noti piuttosto per la loro tenerezza, giocosità e per la loro unica sensibilità

Questo Golden Retriever però ama così tanto il suo amico coniglietto che nessuno lo può toccare.

Il cane è pronto a mordere gli “aggressori”, quindi la palla di pelo non ha bisogno di preoccuparsi che qualcuno gli faccia del male grazie al suo coraggioso e forte amico.