Un porcellino d'India tanto tenero e tanto... gustoso! - Video

A molti piacciono i porcellini d'India. C'è chi preferisce in libertà, nei boschi e foreste, c'è chi piace tenerli in una gabbietta e chi infine, li preferisce... arrosto!

In realtà, il roditore ripreso nel video, sembra un porcellino d'India, ma non lo è. Si tratta di un cuy, un animaletto molto diffuso sulla cordillera andina. In Perù, paese rinomato nel continente Latino Americano per la sua arte culiniaria, è anche un piatto molto rinomato. Questi piccoli animaletti, poco conosciuti in Italia, costituiscono infatti uno dei piatti caratteristici della cucina peruana.

Il chincharron de cuy, speziato e allo spiedo, è il piatto tradizionale di una delle feste più importanti legate alla tradizione Inca, la festa del Sole, che si celebra ogni 24 giugno per il solstizio d'Inverno.

​