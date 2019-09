NASA: enorme asteroide passerà vicino la Terra ad “Halloween”

A luglio un asteroide potenzialmente letale che causerebbe devastazioni immani in caso di collisione, passerà a 241.401.600 km di distanza dalla terra, riporta l’ESA.

Un asteroide largo un chilometro si sta dirigendo verso la Terra e passerà vicino al nostro pianeta appena in tempo per Halloween.

I diagrammi della NASA mostrano che questo asteroide, soprannominato HL1 del 1998, è stato classificato come una minaccia moderata e fortunatamente quest'anno il suo approccio più vicino sarà a 241.401.600 di km il 25 ottobre.

In una dichiarazione, il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) della NASA ha dichiarato:

“Un asteroide gigante lungo un km sta attualmente viaggiando a una velocità di 40.000 miglia all'ora. L'asteroide 1998 HL1 dovrebbe avvicinarsi alla Terra il 25 ottobre alle 13:21 EDT. Durante il suo sorvolo, l'asteroide sarà a circa 0,04155 unità astronomiche o circa 241,4 milioni di miglia dal centro del pianeta".

La roccia spaziale è stata classificata dal CNEOS come un asteroide Apollo (gruppo di asteroidi vicini alla Terra intitolato ad Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo tedesco Karl Reinmuth negli anni '30) e come tale con un'orbita molto ampia attorno al Sole e alla Terra.

Occasionalmente, gli asteroidi Apollo si intersecano con l'orbita del pianeta mentre gira intorno al Sole.

A causa dell'intersezione ravvicinata di HL1 del 1998 con l'orbita terrestre, è stata etichettata da CNEOS come un asteroide potenzialmente pericoloso.

La roccia avventurosa è un visitatore abituale, poiché è stata avvistata per la prima volta il 24 giugno 1998, dall'indagine LINEAR presso il sito sperimentale del laboratorio del Lincoln Laboratory a Socorro, nel New Mexico.