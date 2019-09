Papa Francesco ai giornalisti: "Scegliete sempre la verità. Date voce a chi non ce l'ha"

L'appello ai giornalisti in occasione dei 60 anni dell'Ucsi, la stampa cattolica. "Cambiate l'ordine gerarchico delle notizie, se serve a dare voce a chi non ce l'ha. Essere voce della coscienza che distingue l'umano dal disumano"

“Dire e scrivere sempre la verità”: questo l'invito di Papa Francesco rivolto oggi agli esponenti dell'Ucsi, L'Unione cattolica stampa italiana, ricevuti in udienza nella sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano. L'occasione è stata il 60esimo anniversario della fondazione dell'Ucsi.

“I giornalisti, per rinnovare la sintonia con il magistero della Chiesa devono essere al servizio del bene comune – ha detto ancora il Pontefice – devono essere voce della coscienza di un giornalismo capace di distinguere il bene dal male, le scelte umane da quelle disumane”. E ha continuato:

“Il giornalista, da cronista della Storia, è chiamato a ricostruire la memoria dei fatti, a lavorare per la coesione sociale, a dire la verità ad ogni costo, liberi di fronte all'audience".

"Non abbiate paura di cambiare la gerarchia delle notizie per dare voce a chi non ce l'ha"

Il Papa ha ribadito il concetto di responsabilità dei giornalisti:

la comunicazione ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. I giornalisti devono dare il loro contributo per smascherare le parole false e distruttive”.

Il Santo Padre ha anche rivolto l'attenzione al web:

“il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzarle, interpretarle e gerarchizzarle. Non abbiate paura di rovesciare l'ordine delle notizie per dare voce a chi non ce l'ha, costruire comunità di pensiero e di vita, capaci di leggere i segni dei tempi”.

Ieri il Santo Padre ha esortato a utilizzare la scaltrezza a fin di bene per uscire dalle situazioni difficili.