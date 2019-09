La Russia ha ratificato l'accordo di Parigi sul clima

Secondo lui l'economia russa deve svilupparsi con l'introduzione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e verdi.

Tuttavia, ha osservato, ciò richiederà investimenti significativi, dal momento che non ci sono molti settori economici simili in Russia.

Il primo accordo globale sul clima venne firmato a Parigi nel 2015 da 194 paesi, tra cui la Russia. Questo accordo definisce un piano d'azione globale per frenare il riscaldamento globale ed è ricordato come l’Accordo di Parigi. Tra tutti i firmatari solo una minoranza lo hanno ratificato e ancora meno messo in atto.

Tra i più virtuosi e rispettosi del patto si annoverano i Paesi della Unione Europea ed ora, se questo decreto avrà attuazione effettiva, anche la Russia.

Accordi di Parigi

Contenuto degli Accordi di Parigi:

Ridurre l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2° C e compiere sforzi per non superare un aumento di 1,5° C, il che dovrebbe essere sufficiente a ridurre significativamente i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;

Migliorare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra;

Stimolare i finanziamenti allo sviluppo indirizzato alle basse emissioni e basso impatto.

Il testo dell'accordo afferma per atro che la realizzazione di tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi è interamente a carico dei Governi nazionali.

L’intero accordo intende essere una svolta verso un modello di sviluppo economico a basse emissioni di carbonio basato sul progressivo abbandono delle tecnologie tradizionali per l’estrazione, la lavorazione e l’uso delle risorse fossili (principalmente materie prime a base di idrocarburi) a favore delle tecnologie verdi e rinnovabili.