Paracadutisti mostrano come “non lanciarsi” da un aereo - Video

A prima vista potrebbe sembrare che si tratti di piccoli errori, ma ognuno di essi può essere fatale.

Nel video si vede come il primo militare sembra pensare che stia per saltare dal portellone laterale, anche se in realtà sta uscendo dalla rampa posteriore di un aeroplano.

Questo tipo di salti non sono pericolosi in sé per sé, ma il modo in cui questi militari saltano fuori dall’aereo creano molte probabilità che le corde del paracadute rimangano incastrate.

Il secondo sembra fare un salto libero anziché uno con cavo statico che è il sistema che fa aprire il paracadute. Molto probabilmente, tutto è andato bene, ma sicuramente il paracadute si sarà aperto di lato.

Il quarto paracadutista cade rovinosamente per terra. È difficile dire perché sia caduto, ma una cosa è chiara: oltre a essere stato un fallimento questo salto è anche molto pericoloso. Nel video si vede come cade sul paracadute ausiliario che avrebbe potuto aprirsi. In questo modo sarebbe potuto rimanere impigliato nel paracadute principale con conseguenze catastrofiche.

Il quinto ha aperto troppo le gambe, il che non è raccomandato quando si salta con i paracadute ancorati a un cavo statico. L'autore spiega che in questi casi le gambe devono essere mantenute chiuse in modo che il paracadute non si apra tra le gambe.

Sembra che il sesto saltatore decida di sedersi un po' per decidere se valga la pena saltare. Ma i suoi pensieri finiscono subito quando qualcuno dietro di lui gli urla di saltare subito.

Dopo due salti relativamente decenti arriva il nono paracadutista che atterra di sedere sulla rampa prima di cadere svolazzando con le braccia come un uccello.

Questi paracadutisti hanno registrato un documentario di 32 secondi che mostra come non saltare un paracadute.