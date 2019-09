Bielorussia ispezionerà basi militari dell'Italia e del Regno Unito

I rappresentanti delle forze armate bielorusse dal 23 al 27 settembre prenderanno parte all'ispezione delle basi e degli aeroporti militari in Italia e nel Regno Unito, ha detto il servizio stampa del Ministero della Difesa bielorusso.

"Dal 23 al 27 settembre, un rappresentante delle forze armate della Repubblica di Bielorussia nell'ambito della squadra d’ispezione dell'Ucraina prenderà parte all'ispezione delle sedi dichiarate nella Repubblica italiana. La squadra ispettiva ispezionerà due basi militari soggette a controllo in conformità con le disposizioni del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa", ha dichiarato in una nota sul sito web del dipartimento.

Secondo il ministero della Difesa, lo scopo dell'ispezione è verificare che la presenza di armi e attrezzature militari limitate dal Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE) presso la struttura di monitoraggio nella loro quantità notificata.

Inoltre, come informato il servizio stampa, dal 23 al 27 settembre due rappresentanti delle forze armate bielorusse prenderanno parte alle visite alle basi aeree e a una struttura militare delle forze armate britanniche, organizzate per i rappresentanti degli Stati partecipanti dell'OSCE nel quadro del Documento di Vienna 2011 sulle misure di rafforzamento della fiducia e sicurezza.

Il documento di Vienna

Il Documento di Vienna 2011 prevede un ampio scambio d'informazioni su forze militari, pianificazione della difesa e bilanci militari. I paesi dell'OSCE si notificano inoltre reciprocamente determinati tipi di attività militari, invitano osservatori e conducono ispezioni.