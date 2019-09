“Non abbiamo bisogno di portaerei, ma armi per affondarle” - min. Difesa russo

Gli Stati Uniti potranno anche avere un budget militare che supera di gran lunga quello della Russia, ma non significa nulla dal momento che l'esercito russo ha il fine ultimo di difendere il paese, non di attaccare altre nazioni, ha detto il ministero della Difesa russo.

Il bilancio militare della Russia è stato incrementato alcuni anni fa per un massiccio programma di riarmo, ma è stato nuovamente ridotto negli ultimi anni. L'Istituto internazionale per la ricerca sulla pace di Stoccolma ha stimato che la Russia sia il sesto paese per spesa militare al mondo nel 2018, dietro Stati Uniti, Cina, Arabia Saudita, India e Francia. Nel frattempo, il Pentagono è stato inondato di denaro sotto l'amministrazione Trump.

“Gli Stati Uniti spendono ingenti somme di denaro per appaltatori militari privati, per portaerei. Bene, la Russia ha davvero bisogno di cinque o dieci gruppi d’attacco di portaerei, considerando che non intendiamo attaccare nessuno?” ha detto il ministro della Difesa Sergey Shoygu a un giornale russo.

Abbiamo bisogno di mezzi da poter adoperare contro i gruppi di attacco del nemico se il nostro Paese dovesse essere attaccato. Sono molto meno costosi e più efficienti.

Il ministro ha anche criticato Washington per l'abitudine di giustificare i suoi interventi militari in tutto il mondo in funzione degli interessi delle persone che vivono nelle nazioni che aggredisce.

"In qualsiasi nazione sono andati" per portare la democrazia "ha prosperato la democrazia? Iraq, Afghanistan o Siria?”, ha detto Shoygu. "E ci si può certamente dimenticare la sovranità e l'indipendenza dopo il coinvolgimento americano".

Ha aggiunto che gli USA non sembrano perdere appetito nel rovinare altri paesi, che sia con interventi militari o con altri metodi.

“I nostri colleghi occidentali amano accusare la Russia di condurre “guerre ibride” o cose simili. Bene, io dico che è l’Occidente in realtà a condurre guerre ibride. Gli Stati Uniti stanno per lasciare l’Afghanistan in rovine e allo stesso tempo lavorano per creare il caos in Venezuela - tutto per il “trionfo della democrazia” chiaramente”.

Gli Stati Uniti hanno provato a rovesciare il governo venezuelano sostenendo Juan Guaido che si è dichiarato presidente a interim del paese latino americano senza successo. I suoi tentativi di provocare una rivolta popolare per rovesciare il presidente Nicolas Maduro è anche fallito nonostante le dure sanzioni imposte da Washington per creare scontento tra la popolazione.