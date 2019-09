“Andiamo a fare una passeggiata”, Golden Retriever rallegra ufficio

Un Golden Retriever di nome Ziggy a San Francisco, uno specialista dallo stile unico nel diffondere l'amore in tutte le persone e tutti i luoghi, come suggerisce il suo account Instagram, ha preso sul serio la sua devozione rallegrando i dipendenti di un ufficio locale. Il cane si è assicurato di rendere felice ogni reparto con la sua presenza, permettendo ai lavoratori di accarezzarlo.

Il simpatico cagnolino portava un guinzaglio in bocca come per dire: "Forza ragazzi, smettete di lavorare, andiamo a fare una passeggiata".

Il Golden Retriever ha riempito di gioia i cuori degli utenti d'Instagram con uno di loro che desiderava lavorare in questo ufficio, mentre un altro desiderava che ogni ufficio potesse essere dog-friendly.