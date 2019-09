Un asteroide cadrà sicuramente sulla terra

Un'organizzazione no profit mette in guardia dall'impatto "sicuro al 100%". Ma è ipotizzabile soltanto a lungo periodo.

Un asteroide colpirà la Terra al 100%. L'unica certezza è che non sarà a breve periodo ma a lungo periodo sì. Quindi bisogna prepararsi all'evenienza (magari per scongiurare il disastro). Ne è convinta l'organizzazione Usa no profit, B612 Foundation la cui presidente, Danica Remy è l'autrice di questa fosca previsione.

L'organizzazione, che si occupa di protezione del pianeta dall'impatto di oggetti spaziali, ha esortato le potenze globali a monitorare i movimenti degli asteroidi per prepararsi all'inevitabile impatto. Non si sa quando ma ci sarà, sentenzia Remy. La quale chiede alle potenze globali di indirizzare i propri sforzi a scongiurare quest'eventualità, anche alla luce della tecnologia avanzata di cui oggi si dispone.

Una roccia può distruggere un'intera città, magari una regione ma non l'intero pianeta. Le conseguenze dell'impatto però sarebbero devastanti a livello globale: per la mobilità, le reti, il clima. L'unico modo per evitare tutto questo è distruggere gli asteroidi in avvicinamento sulla Terra.

Dello stesso parere è il Planetary Defense Officer della Nasa, Lindley Johnson che mette in guardia l'umanità a prepararsi alla collisione, sottolineando che l'unico quesito è soltanto il “quando”.