Maduro accusa Colombia di organizzare tentativi di assassinio

"È un peccato che abbiano iniziato a usare metodi puramente criminali e stiano cercando di commettere un omicidio politico per rimuovere il presidente", ha detto Maduro in onda su "Russia 1".

Allo stesso tempo, Maduro ha sottolineato che "il Venezuela vuole vivere in pace".

"Ma gli strateghi, questi estremisti e falchi a Washington hanno da tempo scelto la Colombia come testa di ponte per il conflitto militare contro il Venezuela. Non glielo permetteremo", ha detto il presidente.

Ha aggiunto che ci sono sette basi militari statunitensi in Colombia che minacciano la sicurezza di tutta l'America Latina e soprattutto del Venezuela.

In precedenza aveva affermato che l'ex presidente colombiano Alvaro Uribe stava preparando un piano per assassinarlo con l'aiuto di mercenari.

I tentativi di omicidio

Maduro ha subito un tentativo di omicidio il 4 agosto 2018. Secondo il ministro delle comunicazioni e dell'informazione del Venezuela, Jorge Rodriguez, durante una parata a Caracas, diversi droni con esplosivi sono stati mandati verso il podio dove si trovava il presidente. Secondo lui, sette membri della sua guardia personale sono rimasti feriti durante il tentativo mentre il presidente non ha riportato ferite.