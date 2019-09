Proposta di matrimonio "subacquea" finisce in tragedia

Lo riporta Sky News.

Durante la vacanza Steven Weber e la sua compagna Kenesha Antoine alloggiavano in una casa di legno, dove una delle stanze era sotto il livello dell'acqua.

Il giovane aveva deciso di immergersi per raggiungere la finestra della stanza sotto il livello dell'acqua dove si trovava la sua Kenesh. Tra le sue mani c'era un anello di fidanzamento e un foglio di carta con la proposta di matrimonio.

La ragazza ha filmato il suo fidanzato in un video, che ha successivamente pubblicato su Facebook.

"Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo per dirti tutto su come ti amo. Ma ...ti amo, ti amo di più ogni giorno!", il messaggio scritto da Steven.

Weber ha poi mostrato l'ultimo foglio con la scritta "Per favore, sarai mia moglie? Sposami???" prima di estrarre un anello di fidanzamento dalla tasca e poi nuotare verso l'alto non più nell'occhio della telecamera.

Ha poi scritto che Steven "non è mai emerso e non ha sentito la risposta." Che cosa sia successo esattamente allo sposo non è stato specificato.

"Il giorno più bello della nostra vita si è trasformato in un terribile, crudele colpo di scena del destino, che non si può nemmeno immaginare", ha scritto Kenesha nel suo post.