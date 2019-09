Iran non esclude la possibilità di un conflitto militare

Teheran non può escludere la possibilità che scoppi un conflitto militare nella regione a causa delle tensioni derivanti dagli attacchi della scorsa settimana alle strutture petrolifere saudite da parte dei militanti Houthi dello Yemen, ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif.

In precedenza, il ministro degli Esteri saudita Adel Jubeir aveva avvertito che Riyad avrebbe fatto tutto il necessario per "difendere il paese" dalle azioni "aggressive" dell'Iran, aggiungendo che una guerra sarebbe stata "l'ultima opzione". Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato che qualsiasi paese che attacca l'Iran sarebbe diventato il "campo di battaglia principale".

"Non sono sicuro che possiamo evitare una guerra", ha avvertito Zarif, parlando con il programma televisivo della CBS Sunday Face the Nation.

"Sono fiducioso che non ne inizieremo una, ma sono fiducioso che chi inizierà non sarà colui che la finirà", ha aggiunto il ministro degli Esteri. "Ciò significa che non ci sarà una guerra limitata", ha chiarito.

Alla richiesta di commentare la decisione degli Stati Uniti d'inviare un "numero moderato di forze" e alcuni "sistemi difensivi" in Arabia Saudita a seguito degli attacchi di sabato scorso da parte dei ribelli Houthi agli impianti petroliferi sauditi, Zarif ha affermato che l'Iran si è opposto all'idea.

"Non credo che questo tipo di posizione aiuti", ha detto. "Penso che ciò che aiuterebbe sarebbe porre fine alla guerra in Yemen ... Penso che tutto stia andando nella direzione sbagliata nell'affrontare questo problema", ha detto il ministro degli Esteri.

Le notizie dei media americani

Venerdì, un rapporto del Wall Street Journal che citava "fonti anonime" sosteneva che alti funzionari Houthi avessero "avvertito i diplomatici stranieri" che l'Iran, che ha negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi della scorsa settimana, "sta preparando un attacco successivo" a quelli che "hanno paralizzato l'industria petrolifera dell'Arabia Saudita". Si diceva che i funzionari Houthi abbiano lanciato "l'allarme" per i possibili attacchi "dopo essere stati spinti dall'Iran a prenderne parte", ha affermato il WSJ, citando fonti.