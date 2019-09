India: bambina nasce con quattro gambe e tre mani

La bambina, nata in un parto gemellare, si sarebbe unita nell'utero con un terzo gemello, da cui la malformazione. I medici: "È possibile asportare gli arti extra". I genitori della neonata, analfabeti, non avevano mai richiesto un'ecografia.

Una neonata indiana è venuta alla luce con quattro gambe e tre mani. È accaduto nell'ospedale di Tonk nel Rajasthan, in India. Il fatto eccezionale, secondo quanto riferito dai medici dell'ospedale sarebbe accaduto a causa di un parto gemellare che forse doveva essere addirittura triplo.

Il gemello della neonata è nato sano (sta bene anche la madre Raju, 24 anni) e l'ipotesi è che un terzo nascituro si sia “unito” alla bambina all'interno dell'utero materno, dando vita alla malformazione.

“La piccola soffre anche di un'insufficienza respiratoria non grave ed è coadiuvata da un supporto d'ossigeno, le sue condizioni vitali sono comunque stabili”, ha detto il dottor Rohitesh Meena dell'ospedale.

Con l'operazione chirurgica verranno rimossi gli arti extra

La bambina verrà mandata in una clinica specializzata a Jaipur per ulteriori accertamenti e per un'eventuale intervento chirurgico. Raju e suo marito Badhulal Gurjar stavano attendendo il loro primo bambino. Entrambi analfabeti, non si erano mai rivolti ad un controllo ospedaliero per un'ecografia. Perciò non si aspettavano certo un parto gemellare e tantomeno una simile situazione.

I medici comunque sono convinti che gli arti in più della bambina potranno essere rimossi con l'intervento chirurgico.