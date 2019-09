Ministro Esteri russo nomina l’unica minaccia per la Russia

"Quando ti rendi conto della tua vulnerabilità e sei interessato a mantenere l'equilibrio e la sicurezza universale, inizia a girarti la testa. E quando inizi a pensare, come per inerzia negli Stati Uniti continuano a ritenere, che un equilibrio di potere si sia sviluppato a tuo favore, ti possono venire in testa molte idee, anche alcune non proprio ragionevoli", ha detto.

Shoygu ha osservato che al livello attuale di informazione e automazione esiste un'alta probabilità di errori nel sistema di controllo delle armi. Ecco perché, secondo lui, recentemente è emerso il problema della sicurezza delle informazioni.

Il Ministro parlando della situazione geopolitica mondiale ha espresso la speranza che la Russia non sarà obbligata a prendere parte a una guerra su vasta scala.

"Tutti i rischi e le conseguenze che comportano una guerra su vasta scala sono ovvi per tutti", ha detto Shoygu.

Il capo del Ministero della Difesa ha sottolineato che lo sviluppo della scienza e dell'industria nazionali consente alla Russia di contrastare con successo gli Stati Uniti. Inoltre, secondo Shoygu, Mosca non sta cercando di competere con Washington "su tutti i fronti".

"Se fai un paragone con il budget militare USA si comprende una cosa: i costi enormi coprono tutti i tipi di basi sparse in tutto il mondo. Ci sono 170 basi di questo tipo in America", ha detto il ministro, aggiungendo che le spese degli Stati Uniti solo per l'operazione l'Afghanistan è quasi uguale al bilancio annuale della difesa russa.