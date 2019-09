Passeggero si accende uno spinello, aereo effettua un atterraggio di emergenza - foto

I passeggeri dell'aereo avevano sentito la voce di un uomo nella parte posteriore dell'aereo che raccontava agli altri durante il volo di essere sotto l'effetto di cocaina. Secondo quanto riferito, l'uomo poi sarebbe corso nel bagno sul retro dell'aereo, rinchiudendosi per 10 minuti mentre gli assistenti di volo cercavano di farlo uscire.

Cinque minuti prima dell'atterraggio dell'aereo, ha lasciato il bagno ed è tornato al suo posto, dove è stato descritto da altri passeggeri come "molto nervoso". Quando la polizia e dei medici sono saliti a bordo dopo l'atterraggio di emergenza, l'uomo ha tirato fuori uno spinello e un accendino e ha iniziato a fumare. Il pilota quindi ha chiesto ai passeggeri delle prime 13 file di scendere dall'aereo in modo da poter arrestare l'uomo, che nel frattempo era riuscito a dare un pugno a uno dei passeggeri.

La polizia e gli EMT hanno immobilizzato e ammanettato il sospetto, che stava urlando: "Levatemele, fa male. Vi ucciderò!"

American Airlines Emergency Landing After Passenger Smokes Joint https://t.co/ZRrp3umOEX — TMZ (@TMZ) September 21, 2019

​Un rappresentante dell'American Airlines ha confermato a Fox News sabato che il volo 2408 è stato dirottato a causa di un "passeggero distruttivo" e che le forze dell'ordine hanno raggiunto l'aereo prima che ripartisse. Il portavoce ha ringraziato l'equipaggio per essersi preso cura degli altri passeggeri durante l'incidente. La polizia di Denver ha detto che l'uomo non è stato arrestato e non è stato denunciato a causa del disturbo, ma è stato semplicemente ospedalizzato.