Migliaia di manifestanti in Svizzera contro il 5G

Migliaia di persone hanno protestato nella capitale svizzera Berna sabato per il lancio della tecnologia wireless 5G in tutto il paese, che temono possa essere dannosa per la salute delle persone.

I manifestanti, molti con striscioni e cartelli, si sono radunati davanti al palazzo del parlamento svizzero, nel tentativo di fermare la costruzione di antenne compatibili con il 5G.

"Il fatto che così tante persone siano uscite oggi è un forte segnale contro l'introduzione incontrollata del 5G", ha dichiarato Tamlin Schibler Ulmann, presidente di Frequencia, il gruppo che ha organizzato la manifestazione.

Il piccolo principato di Monaco è stato il primo paese in Europa a inaugurare una rete di telefonia mobile 5G a luglio. Si tratta di una rete basata sulla tecnologia della società cinese Huawei, che è vista dagli Stati Uniti come un grave rischio per la sicurezza.

Per quanto riguarda i manifestanti in Svizzera però, questi ultimi sostengono che le radiazioni elettromagnetiche emesse dal nuovo sistema comportano maggiori rischi per la salute e l'ambiente rispetto alle generazioni precedenti di tecnologia mobile.

Le petizioni online hanno contribuito a convincere diversi cantoni svizzeri - a Ginevra, Vaud, Friburgo e Neuchâtel - a rimandare la costruzione di antenne per precauzione.

Anche la Federazione svizzera dei medici (FMH) ha sostenuto un approccio cauto nei confronti della nuova tecnologia.

I manifestanti stanno cercando di raccogliere le 100.000 firme di cui hanno bisogno per lanciare un referendum sull'imposizione di una moratoria sulla tecnologia fino a quando i suoi rischi non potranno essere adeguatamente valutati.

Le caratteristiche della rete 5G

Il 5G sarà il nuovo standard di tecnologie mobili dotate di un'elevata velocità di trasmissione wireless dei dati.

Il 5G ha alcune peculiarità che lo rendono applicabile in una grande varietà di ambiti.

In primo luogo, il 5G ha un'elevata velocità di trasmissione dei dati. In particolare renderà le auto a guida autonoma ancora più sicure e diffuse perché permetterà all’intelligenza artificiale di reagire ancora più velocemente alla situazione stradale analizzando la presenza degli oggetti intorno al veicolo (macchine, pedoni, ostacoli, ecc.).

In secondo luogo la nuova rete 5G interesserà l'intero ecosistema dell'internet delle cose: auto intelligenti, frigoriferi, televisori, aspirapolvere e addirittura wc. Questi apparecchi produrranno un'enorme quantità di dati e saranno tutti interconnessi.

La terza caratteristica del 5G è il basso consumo energetico. Al momento molti apparecchi e attrezzature "intelligenti" non possono essere utilizzati perché la questione del consumo energetico non è ancora stata risolta. In linea teorica qualsiasi tipo di occhiali, braccialetti, cinture, orologi possono essere resi "intelligenti". Ma a causa dell'inefficienza del consumo energetico bisogna continuamente ricaricarli, quindi non sono comodi da usare. Il 5G risolverà questo problema.