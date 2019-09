Epiche esercitazioni d'artiglieria con sistemi lanciarazzi - Video

Il video, pubblicato dal canale televisivo Zvezda venerdì, inizia con diversi lanciarazzi multipli Solntsepyok (Blazing Sun) posizionati lungo la strada. Ogni veicolo può sparare fino a 24 missili prima di ricaricare. I lanciatori sono visti sbattere contro il campo vicino con un rapido fuoco mentre l'area bersaglio viene immediatamente inondata da grandi esplosioni, che si trasformano rapidamente in nuvole di fumo grigio.

In un filmato separato, l'esercito mette in mostra i suoi veicoli di sminamento UR-77 Meteorit, noti anche come Zmey Gorynych, il nome di un drago sputafuoco a tre teste proveniente dal folklore slavo. Questi sistemi lanciano lunghe cariche di sminamento su tutto il campo minato. Una volta che le cariche esplodono innescano le mine piantate nell'area creando un muro di fuoco.

Entrambi i video sono stati girati durante le esercitazioni su larga scala Tsentr-2019 (Centro-2019) nella Russia meridionale e nell'Asia centrale, a cui partecipano anche Cina e India.