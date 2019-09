Arabia Saudita: guerra con Iran “ultima opzione”

Il ministro degli Esteri saudita, Adel Jubeir, sabato ha dichiarato che Riyad farà di tutto per proteggere il paese da Teheran dopo i recenti attacchi di droni contro le strutture petrolifere saudite di Aramco, affermando tuttavia che una guerra con l'Iran è l'ultima opzione".

In precedenza, Jubeir ha nuovamente incolpato l'Iran per il lancio di attacchi di droni e missili contro le installazioni petrolifere saudite. Il comandante del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica delle forze armate iraniane, Hossein Salami, ha affermato in precedenza che Teheran era pronta a "rispondere a qualsiasi aggressione".

"Abbiamo la responsabilità di difendere il nostro Paese e di garantire che non arrechino danni al nostro Paese e ai nostri popoli. E quindi faremo tutto il possibile per impedire al nostro Paese di subire danni. Prepararsi alla guerra? La guerra è sempre l'ultima opzione, "ha detto il ministro all'emittente Sky News.

Il ministro ha aggiunto che l'Iran è stato "aggressivo" per 40 anni, accusando Teheran d'inviare milizie in Siria, Iraq e Yemen, nonché di "distruggere il Libano attraverso Hezbollah".

L’attacco agli impianti petroliferi

La scorsa settimana, l'attacco di droni contro l'Arabia Saudita ha costretto la compagnia petrolifera nazionale saudita a chiudere le sue strutture di Abqaiq e Khurais. Sebbene la responsabilità sia stata rivendicata dall'ala militare del movimento Ansar Allah dello Yemen, noto anche come Houthi, Arabia Saudita e Stati Uniti hanno incolpato l'Iran. Teheran ha smentito le accuse.

L'attacco ha provocato ingenti danni al punto di quasi dimezzare la produzione di petrolio del più grande esportatore di greggio al mondo. Il paese ha iniziato ad attingere alle riserve per mantenere l'export attivo.