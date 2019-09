In fiamme centro commerciale in Russia - video

È scoppiato un incendio in un centro commerciale della città di Vladivostok, nell’Estremo Oriente della Russia. Il video è pubblicato sul canale YouTube K Ignatovich.

La registrazione fatta dal drone mostra il tetto dell'edificio in fiamme e che una delle sue sezioni che, presumibilmente, sarebbe crollata. Allo stesso tempo, il fumo denso non consente di valutare l'entità della distruzione. I vigili del fuoco stanno lavorando sulla scena.

L'incendio in uno dei più grandi centri commerciali della città è iniziato intorno alle 06.00 locali (le 22.00 venerdì ora di Roma) e ha coperto un migliaio e mezzo di metri quadrati. Secondo i soccorritori, l'incendio è stato localizzato in un bar al quarto piano. Un portavoce dell'amministrazione della regione ha riferito a Sputnik che è scoppiato un incendio in un bar al quinto piano, presumibilmente a causa di un'esplosione di palloncini.

Una fonte ha informato Sputnik in precedenza che i punti vendita su quattro dei cinque piani del centro commerciale sono andati completamente bruciati. L'interlocutore dell'agenzia ha specificato che il piano terra dell'edificio "è sopravvissuto ma con gravi danni".

L’incendio ora è stato localizzato e non sono stati registrati feriti o morti. Il dipartimento regionale del Ministero delle Emergenze ha dichiarato a Sputnik che è troppo presto per parlare dei danni definitivi del centro commerciale.