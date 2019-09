Barone di Rio Branco, il piano segreto di Bolsonaro per costruire in Amazzonia

Spunta un piano segreto del presidente del Brasile Jair Bolsonaro per costruire in Amazzonia. A darne notizia è The Intercept.

Secondo quanto riportato dal giornalista del The Intercept, Glenn Greenwald, in base a documenti confidenziali preparati dalle Forze Armate, il governo di Bolsonaro sta elaborando, da mesi, un progetto per lo sviluppo dell’Amazzonia che ha tra gli obiettivi quello di costruire una centrale idroelettrica, estendere i collegamenti autostradali e spostare la popolazione verso la regione. Secondo le affermazioni di The Intercept, quest’ultimo ha avuto accesso a registrazioni di riunioni ufficiali nelle quali si è discusso l’iniziativa.

Il progetto, dal nome Barone di Rio Branco, “prevede incentivi per grandi lavori pubblici che attraggano popolazioni non indigene di altri regioni del paese, perché si stabiliscano in Amazzonia e aumentino il contributo del Nord del paese nel Pil nazionale”, a detta di Bolsonaro.

L’iniziativa è stata presentata, in una serie di riunioni a porte chiuse, dal colonnello in pensione Raimundo Cesar Calderaro.

Lo scorso 25 aprile a Belem, durante una di queste riunioni, un ufficiale militare ha sottolineato che la Cina promuove migrazioni massicce verso regioni di frontiera che considera strategiche, osservando che “sul confine con la Siberia oggi ci sono più cinesi che cosacchi, e la Russia sta cominciando a capire che esiste un problema di sicurezza molto serio” per concludere che “dobbiamo agire per evitare che lo stesso problema arrivi qui”.

Il governo brasiliano ritiene le cosiddette popolazioni tradizionali, vale a dire le comunità indigene e i “quilombolos” discendenti degli schiavi africani un ostacolo alla presenza dello Stato in Amazzonia, ed un freno allo sviluppo della regione.

L'Amazzonia, ormai per gran parte distrutta dagli incendi degli ultimi mesi, ha suscitato l'interesse di tutto il mondo ma anche numerose proteste e manifestazioni contro l'operato di Bolsonaro, il quale, dopo alcuni scontri tra cui quello con Macron, ha accettato gli aiuti finanziari per porre fine al disastro naturale che stava avvenendo nel suo Paese.