Hezbollah tuona: “Se scoppia la guerra, l'Iran distruggerà Arabia Saudita”

Come ha dichiarato Nasrullah oggi, l’Iran è più forte di qualciasi intimidazione, perchè il popolo iraniano è unito. Il leader del movimento libanese ha osservato che le minacce da parte del presidente statunitense sono “fallimentari” e quello di Trump è un tentativo di arrivarea ad un incontro con il suo omologo iraniano Hassan Rouhani.

Durante il suo discorso Nasrullah ha suggerito ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti di porre fine alla guerra nello Yemen invece di acquistare nuovi sistemi di difesa aerea.

“Vi do un consiglio: rivisionate i vostri punti di vista, pensateci come si deve e non puntare sulla guerra contro l'Iran, perché vi distruggerà... Avete già iniziato a pagare il prezzo per la guerra contro lo Yemen", ha replicato Nasrullah, il cui discorso è stato trasmesso dal canale televisivo Al-Mayadeen.

Ha anche definito le economie dei due paesi come “fatte di vetro come i grattacieli in Emirati Arabi Uniti”.

In precedenza gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni alla Banca Centrale iraniana. Il presidente americano Donald Trump per l'ennesima volta nel giro di pochi giorni ha parlato di una possibilità di ricorrere alle azioni militari contro l’Iran. I rapporti tra Iran ed Arabia Saudita, sostenuta dagli Stati Uniti, si sono inaspriti dopo un attacco a due raffinerie saudite.

Usa e Arabia Saudita sostengono che l'Iran sia responsabile dell’attacco. Tuttavia, l'Iran ha respinto le accuse.