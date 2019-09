Trovata in un canale polacco la più grande bomba della Seconda Guerra Mondiale

Una bomba di cinque tonnellate che risale al periodo della Seconda guerra mondiale è stata scoperta nel Canale di Piast a Swinoujscie, in Polonia occidentale, riporta l’emittente radiofonica polacca RMF FM.

“Quasi cinque tonnellate di sostanza esplosiva. Una grande bomba della Seconda guerra mondiale è stata rinvenuta nel canale di Piast”, riferisce l’emittente.

Si tratta di una bomba Tallboy, una delle bombe più grandi utilizzate dagli Alleati durante la Seconda guerra mondiale.

“I subacquei hanno confermato che questa bomba è una delle più grandi gettate nel periodo della Seconda guerra mondiale”, riportano le dichiarazioni di Grzegorz Lewandowski, rappresentante dell'ottava flotta difensiva costiera a Swinoujscie, il portale gs24.pl.

Prossimamente sarà organizzata una riunione per discutere sulle modalità di rimozione dell’ordigno. La bomba pesa più di 5 tonnellate, sicchè per sollevarla dal fondo del canale occorre una gru enorme. È possibile che sia necessaria l'evacuazione degli abitanti di Swinoujscie, la cui popolazione è pari a più di 40mila persone, siccome il raggio della bomba è di alcuni chilometri.

Un’altra complicazione consiste nel fatto che è la prima volta che la marina militare polacca trova una bomba Tallboy. Questo è il primo ordigno inesploso, di questo tipo, trovato in Polonia.

La tallboy della Royal Air Force britannica

Tallboy è una versione più piccola della bomba più pesante usata durante la Seconda guerra mondiale, il Grand Slam. La Tallboy è stata progettata dall'ingegnere britannico Barnes Wallis. La bomba era così grande che solo il bombardiere pesante Avro Lancaster era in grado di trasportarla.

Le bombe Tallboy furono usate per la prima volta nel giugno del 1944 per distruggere i depositi di armi tedesche in Francia. Entro la fine della guerra, uno squadrone di bombardieri appositamente addestrati lanciò 854 di queste bombe, compresa la corazzata tedesca Tirpitz.