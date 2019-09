Che verso fa il coccodrillo? Da grande Trimbula. Da piccolo fa ‘Star Wars’ – Video

“Ma il coccodrillo come fa? Non c’è nessuno che lo sa” diceva qualla canzoncina del 1993 con la quale ci hanno tormentato per almeno un anno tutti i bambini. In realtà il coccodrillo si sà che verso fa. Il coccodrillo trimbula. Da grande. Da piccolo invece?

Da piccolo emette un richiamo stranissimo che serve alla madre per avvertirla che è nato e che c’è bisogno di lei per scavare dato che i coccodrilli nidificano almeno 30 centimentri sotto terra e appena nati devo essere riportati in superficie. Lo stesso segnale serve anche agli altri piccoli più ‘pigri’ che vengono avvertiti dai primi che escono dall’uovo di modo che le nascite si sincronizzino ed escano tutti quanti insieme.

Ascoltate il video: