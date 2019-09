Germania, un rifugiato prende in ostaggio un bambino

Nella città tedesca di Wismar un rifugiato, presubilmente originario del Ghana, ha preso in ostaggio un neonato. Lo riferiscono le autorità locali.

A quanto si apprende dalle forze dell’ordine, l’uomo non risulta essere armato ma utilizza il bimbo come scudo impedendo un'azione da parte della polizia. Ciò sta succedendo presso l'Ufficio per l'amministrazione locale degli stranieri.

La polizia ha posizionato posti di blocco su tutte le strade di accesso ed ha bloccato l'entrata all'edificio stesso. La polizia cerca di negoziare con il rapinatore.

Seit 14:30 Uhr läuft ein #Polizeieinsatz im Gebäude des #Landkreises in #Wismar



Wir sind mit Kräften vor Ort #fürEuchimEinsatz



Die ganze Meldung findet Ihr hier ▶️https://t.co/V1VMARW4Ys pic.twitter.com/wwOUlj2py2 — Polizei Wismar & NWM (@Polizei_NWM) September 19, 2019

Sul posto lavora un medico. Il bambino sta bene. Il medico si trova costantemente vicino al bambino e monitora le sue condizioni di salute.

Secondo le nuove informazioni, l’uomo potrebbe tenere in ostaggio il proprio figlio e richiede alle autorità locali la possibilità di poter effettuare un test di paternità, che presumibilmente gli darebbe il diritto di rimanere in Germania.

L'amministratore del distretto Kerstin Weiss ha riferito al giornale Ostsee-Zeitung che nell'edificio rimane ancora un impiegato.

Le forze speciali hanno arrestato l'uomo. Il bambino è in sicurezza. È rimasto ostaggio per circa cinque ore.