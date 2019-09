Tunisia, morto ex presidente Ben Alì

E' morto l'ex presidente della Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Nei giorni scorsi aveva subito un ricovero in ospedale, in Arabia Saudita.

Lo rendono noto la radio tunisina Mosaique FM e il giornale Achourouk. L'ex presidente, di 83 anni, era da anni malato di tumore alla prostata ed era ricoverato in una clinica di Jedda. Nei giorni scorsi il suo avvocato aveva riferito alla stampa locale di un peggioramento delle sue condizioni.

Ben Ali era stato deposto nel 2011 durante la cosiddetta "rivoluzione dei gelsomini", dopo essere stato alla guida del paese per 23 anni. Dopo alcune settimane di forti proteste, il 14 gennaio 2011 Alì aveva abbandonato il paese e si era rifugiato a Jedda in esilio volontario.

In Tunisia era stato condannato in contumacia all'ergastolo per la morte di alcuni manifestanti durante le proteste.