Iran, Pompeo: "Una soluzione pacifica alla crisi è preferibile"

In un'intervista il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che per lui sarebbe preferibile una "soluzione pacifica" alla crisi mediorientale.

Nonostante nelle scorse ore avesse apertamente definito un "atto di guerra" e un "attacco iraniano" gli eventi di sabato scorso, quando dei droni colpirono due raffinerie della compagnia saudita Aramco Oil, Pompeo ha fatto sapere di voler provare a perseguire la via diplomatica per risolvere la crisi in atto.

"Vorremmo una risoluzione pacifica. Spero che la Repubblica Islamica dell'Iran la veda allo stesso modo", ha dichiarato Pompeo dopo un incontro con le autorità degli Emirati Arabi Uniti.

Nella mattinata di oggi Pompeo aveva spiegato il motivo per cui i sistemi difensivi sauditi, dotati di batterie anti-missile americane 'Patriot', non erano riusciti ad impedire l'attacco contro le due strutture.

Teheran, per voce del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, aveva risposto, spiegando che sebbene l'Iran non voglia un conflitto, il Paese è pronto alla "guerra totale" in caso di attacco da parte della coalizione a guida americana.