Li Keqiang incontra Putin: grande momento di cooperazione Russia-Cina

Il Primo Ministro cinese Li Keqiang in visita in Russia per tre giorni, è stato ricevuto dal premier Vladimir Putin. Il 2 ottobre le due potenze celebreranno i 70 anni di relazioni diplomatiche.

Il primo ministro cinese Li Keqiang ha incontrato il presidente Putin nel corso della sua visita di tre giorni in Russia. "Cina e Russia sono in un momento di forte cooperazione, con grandi prospettive di rafforzamento", ha dichiarato il premier cinese.

"La Cina intende continuare a consolidare l'amicizia con la Russia, approfondendo la cooperazione e rafforzando gli scambi per salvaguardare il sistema internazionale con al centro l'Onu e il sistema del commercio multilaterale, fondato sulle regole del WTO. Questo - ha dichiarato Li Keqiang - riveste un importante significato per la promozione dello sviluppo, della prosperità, della pace e della stabilità in tutto il mondo".

Vladimir Putin ha sottolineato che "le relazioni con la Cina rappresentano un orientamento prioritario della diplomazia russa. Per questo motivo la Russia intende coordinare meglio la propria strategia di sviluppo con l'iniziativa "Belt and Road" continuando ad ampliare il commercio, così da promuovere uno sviluppo comune per entrambi i Paesi".

Il presidente russo si è poi congratulato per il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e ha ricordato che il 2 ottobre Cina e Russia festeggeranno anche i 70 anni di relazioni diplomatiche. L’Unione sovietica fu, infatti, il primo paese a riconoscere la Repubblica popolare cinese.

Il Primo Ministro cinese è stato ricevuto anche dall'omologo russo, Dmitry Medvedev. Durante la visita di Keqiang, Russia e Cina hanno siglato alcuni documenti di cooperazione bilaterale.