'Patriot' poco efficaci, non hanno respinto attacco su raffineria Aramco - fonte Min. Difesa russo

I sistemi antimissili Usa in Arabia Saudita non hanno respinto un attacco contro le strutture di Aramco perché sono poco efficaci, ritiene una fonte del ministero Difesa russo.

Secondo una fonte autorevole del ministero della Difesa russo i sistemi antimissile Usa 'Patriot' e 'Aegis' in Arabia Saudita non sono riusciti a sventare l'attacco contro le strutture della società petrolifera Aramco perché sono "di bassa efficacia" e "non corrispondono alle caratteristiche dichiarate".

"Il potente scudo antimissile dell'Arabia Saudita, composto da 88 sistemi 'Patriot', ha perso decine di droni e missili da crociera", ha aggiunto la fonte.

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre scorsi dei droni hanno provocato delle esplosioni in due delle strutture della società petrolifera saudita Aramco.

L'attacco è stato rivendicato dalle milizie yemenite di Houthi, protagoniste nella guerra civile che in Yemen va avanti dal 2015.