A Stoccolma vogliono sfidare "ruoli di genere maschile" per combattere la criminalità

Il Consiglio comunale di Stoccolma ha sviluppato un nuovo programma per combattere l'ascesa della violenza di gruppo sfidando i "ruoli di genere maschile" tra i giovani autori di reato.

“In realtà è un dato di fatto che la maggior parte dei crimini vengano commessi da giovani ragazzi maschi. Vogliamo ridiscutere i ruoli di genere, come il significato di essere un ragazzo, quali debbano essere i controlli degli impulsi” ha detto il consigliere Jan Jönsson, l'autore del piano, all'agenzia di stampa locale Mitt i.

Secondo il politico liberale spesso alla base delle violenze vi sarebbero temi ricorrenti nel mondo delle gang e dei gruppi violenti ed una mentalità machista alla “mai arretrare” o “essere un vero uomo”. Jönsson è convinto che questi problemi possano essere risolti intervendo su questo tipo di mentalità. Ma il "piano Jönsson" prevede anche una fase operativa di cooperazione attiva tra servizi sociali e polizia.

"Il servizio sociale chiederà alla polizia di indagare sulle persone di età inferiore ai 15 anni sospettate di aver commesso o peter commettere reati gravi. Questo oggi non viene fatto e vogliamo cambiarlo ”, ha spiegato Jönsson che ammette di volere un ruolo ancora più attivo per i servizi sociali che, ritiene, dovrebbero agire in modo più energico contro i giovani autori di reato e fornire alla polizia ulteriori informazioni sulle loro attività.

Sforzi speciali dovrebbero infine essere indirizzati alla diffusione di informazioni in luoghi pubblici, come stazioni della metropolitana, parchi, piazze e quanti più ambiti comunali, su come uscire dalla criminalità organizzata.

L’intero piano tuttavia è stato pesantemente messo in discussione prima di tutti dalla stessa polizia. l'ispettore della polizia di Stoccolma Lars Alvarsjö, nel suo rapporto dal titolo già di per sé loquace - “Stiamo perdendo la lotta contro il crimine a GangLand”, afferma a chiare lettere che il crimine grave sarebbe stato di fatto autorizzato a crescere a livelli mai visti prima e definisce “incomprensibile la paralisi politica”.

"Sparatorie con armi automatiche, esplosioni, estorsioni, minacce e attacchi a pubblichi ufficiali, la lista può continuare all'infinito", ha scritto Alvarsjö, descrivendo un parallelismo con la Chicago degli anni '20 o addirittura i Paesi governati dai cartelli della droga. Secondo lui, la violenza "permea e distrugge le strutture sociali", mentre "i cittadini sono intimiditi nel silenzio" e conclude: "Per ogni vittima e per ogni proiettile sparato, si perde ulteriormente la fiducia nella magistratura e nelle istituzioni da parte dei cittadini".

Il piano di Jönsson non è passato inosservato neppure sui social che lo hanno preso di mira con strali al sarcasmo di ogni tipo a cominciare da Twitter:

"E così la città vuole impedire ai giovani di entrare nelle bande criminali... magari anche questo è uno di quelli della banda dei camion (riferito all’autore della proposta Jönsson)”.

Så vill staden hindra unga från att hamna i kriminella gäng https://t.co/aUsVzVtdiJ Man skulle kunna tro att detta är en sketch från Lorrygänget, men icke. #svpol #pklogik — Roger menslogik Sahlström (@ROGSAHL) September 17, 2019

​"Ma perchè non fargli ottenere la certificazione LGBT e mandarli alla scuola di lingue di genere così che imparino la nuova lingua totalitaria ufficiale”, si chiede un altro.

Varför inte toppa med lite hbtqp-certifiering och genusspråkskola så att de lär sig det officiella totalitära nyspråket. — Djupa blå ögon ♱ (@detutelamnade) September 17, 2019

​"Totalmente in linea con i braccialetti "Non toccarmi", ha deriso un altro utente, ricordando il famigerato sforzo della polizia per fermare le molestie sessuali ai festival estivi distribuendo braccialetti gratuiti che poi si è rivelato in alcuni casi essere stati indossati anche dagli stessi stupratori.

Fullt i klass med ”rör mig inte” armbanden. — KJ nu även på GAB (@KjellLi) September 18, 2019

​Questa non è la prima volta che le autorità svedesi cercano conforto nel ‘gender’. Nel 2017 la "pianificazione urbana femminista" era stata proposta nel sobborgo di Husby per combattere l'insicurezza delle donne.

Nel 2016 l’idea di introdurre un improbabile concetto di ‘parità di genere’ nella pulizia delle strade aveva portato le autorità a dare la priorità di pulizia dalla neve ai marciapiedi, producendo irrimediabili rallentamenti del traffico sulle strade.

Feministisk snöröjning är förvillande lik ingen snöröjning.#östermalm pic.twitter.com/2blzpWMa22 — Mikael Grev (@mikaelgrev) March 5, 2018

