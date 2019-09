Putin: è necessaria indagine imparziale sugli attacchi alle raffinerie Aramco

Il presidente russo Vladimir Putin ha auspicato che venga aperta un'indagine imparziale per verificare le responsabilità dell'attacco alle raffinerie saudite avvenuto sabato scorso.

Il presidente Putin ha discusso delle recenti tensioni in Medio Oriente in un colloquio con il principe saudita Mohammad bin Salman, richiedendo l'apertura di un'indagine imparziale per ricostruire con certezza la dinamica degli eventi.

A riportarlo è l'ufficio stampa presidenziale, che ha diffuso una nota in merito:

"La questione dell'attacco alle raffinerie saudite è stata discussa [durante i colloqui]. Vladimir Putin ha espresso la sua preoccupazione circa la situazione e ha auspicato l'apertura di un'indagine imparziale sull'incidente".

