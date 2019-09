Snowden svela file segreti nel suo ultimo libro, Usa gli fa causa

Contro l'attivista statunitense, attualmente rifugiato in Russia, la procura della Virginia ha intentato una causa civile. L'accusa è quella di non aver sottoposto alla revisione dell'intelligence le bozze del suo ultimo libro, Permanent Record, a cui ha consegnato le sue memorie. Inoltre, Snowden avrebbe tenuto conferenze pubbliche su temi relativi alla pubblica sicurezza, senza aver avuto alcuna autorizzazione.

Le motivazioni dei giudici

L'azione legale è stata intentata lo stesso giorno dell'uscita del libro. Il dipartimento di Giustizia ha tenuto a specificare che l'azione non è mirata a limitare la libertà d'informazione ma a recuperare i proventi guadagnati con il libro. "Vogliamo recuperare tutti i proventi guadagnati da Snowden, poiché non ha sottoposto il libro a revisione preventiva in violazione degli obblighi contrattuali".

"Le informazioni di intelligence dovrebbero proteggere la nostra nazione, non provvedere al profitto personale - ha dichiarato il procuratore della Virginia Zachary Terwilliger - La causa assicurerà che Edward Snowden non riceva alcun profitto dall'aver tradito la fiducia riposta in lui".

La denuncia è stata estesa anche all'editore di Snowden, in modo che nessun provento delle vendite possa arrivare all'autore, ormai non più residente in territorio statunitense. I pubblici ministeri hanno proposto a Snowden, che non potrà essere presente in giudizio, di farsi rappresentare in tre modi: o dal suo avvocato, o dall'editore o dalla Freedom of Press Foundation, di cui è amministratore.

U.S Attorneys in the Eastern District of VA propose three ways to serve Snowden in its lawsuit intending to block from from the proceeds of his memoir published today: his lawyer, his publisher, and the Freedom of the Press Foundation, where he sits on the board pic.twitter.com/44kawp8xN0 — William Turton (@WilliamTurton) September 17, 2019

​La risposta di Snowden

Snowden ha dichiarato di non temere il giudizio. "Io non chiedo di essere ricevuto con una parata. Non chiedo il perdono. Tutto quello che chiedo è un giusto processo, e questo è il minimo che ogni americano dovrebbe chiedere".

Snowden era stato condannato a 30 anni di reclusione per spionaggio. L'ex analista della NSA, nel 2013, aveva reso pubblici una serie di documenti coperti dal segreto di stato. Era in seguito fuggito ad Hong Kong e poi ha richiesto asilo politico in Russia, dove attualmente risiede. Ultimamente avrebbe chiesto ospitalità in Francia, trovando un atteggiamento di disponibilità nel ministro della Giustizia Nicole Belloubet.