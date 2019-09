Fulmine colpisce due volte un'automobile in Siberia - Video

In Siberia una macchina è incappata in uno spettacolare incidente, rimanendo colpita per ben due volte di fila da un fulmine. Fortunatamente nessuna delle persone a bordo ha riportato ferite.

Con il proverbiale inverno russo ancora tutto sommato abbastanza lontano, in Russia è però già arrivato l'autunno con i suoi caratteristici acquazzoni.

Durante uno di questi a Novosibirsk, città russa della Siberia e terza in tutto il Paese per numero complessivo di abitanti, un fulmine ha colpito per ben due volte di fila una macchina che avanzava in mezzo al traffico.

Fortunatamente a subire le conseguenze dell'impatto del fulmine è stata unicamente la batteria dell'automobile, che si è immediatamente scaricata.

Nessuna delle persone a bordo del veicolo ha riportato ferite o traumi di nessun genere, poiché la macchina era equipaggiata con una barra parafulmine che ha scaricato a terra l'energia elettrica del fulmine.

A riprendere la scenza mozzafiato è stato il guidatore di un'automobile che procedeva immediatamente dietro a quella vittima dello spettacolare incidente.