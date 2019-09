Irrompe camion sull'autostrada: automobilista illeso dopo lo scontro - video

Il video dell'incidente di un Suv EcoSport della Ford ha spopolato sui social. Secondo quanto riferito, le immagini sono state riprese a Bangalore, in India. In base alla data e all'orario indicato sulla telecamera, l'incidente è avvenuto intorno alle 8-30 del mattino del 13 settembre scorso.

Nel video, si può vedere che il Suv viaggia in autostrada entro i limiti di velocità nella corsia centrale. L'automobilista guida con prudenza, attenendosi al codice stradale. Guida come dovrebbe fare ogni automobilista rispettoso degli altri e del codice stradale.

Improvvisamente dal nulla un camion irrompe in autostrada travolgendo il Suv. A seguito dell'impatto, cambia l'angolazione della telecamera, che mostra l'interno dell'auto.

Nel video, si può notare come l'autista in una frazione di secondo sia riuscito a frenare, anche se non è stato sufficiente per evitare l'impatto.

Si ritiene che la velocità effettiva dell'incidente sia stata superiore ai 100 km/h.

Sia il camionista che il conducente del Suv sono sopravvissuti all'incidente.