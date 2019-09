Russia, condannato manifestante per aggressione a pubblico ufficiale

Secondo il dossier, il 3 agosto il sergente di polizia Alexander Lyagin ha arrestato Ustinov in Piazza Pushkin, per aver "violato l'ordine pubblico e aver partecipato attivamente ai disordini". Ustinov ha resistito all’arresto e l'agente di polizia ha subito una lussazione alla spalla. L'imputato si è dichiarato non colpevole.

Il caso è stato esaminato in due udienze. Al processo, sono stati interrogati vari testimoni e sono stati mostrati video della scena. Lyagin nella testimonianza ha dichiarato di essere stato portato in ambulanza nell’ospedale Sklifosofskogo, dove ha trascorso 20 giorni.

In precedenza, i tribunali di Mosca hanno condannato cinque partecipanti alle manifestazioni non autorizzate. Evgeny Kovalenko è stato condannato a 3,5 anni per attacchi alle forze di sicurezza, Ivan Podkopaev e Kirill Zhukov tre ciascuno, Danil Beglez due (Podkopaev e Beglez si sono dichiarati colpevoli, i loro casi sono stati esaminati in una udienza straordinaria). A Konstantin Kotov sono stati dati quattro anni per aver ripetutamente violato la legge durante le manifestazioni. Inoltre, il blogger Vladislav Sinitsa ha ricevuto una condanna di 5 anni con l'accusa di estremismo: uno dei suoi post su Twitter è stato interpretato dall'inchiesta come un invito ad uccidere i bambini delle forze dell'ordine che hanno lavorato per mantenere l’ordine durante le manifestazioni non autorizzate a Mosca.

Da metà luglio nella capitale russa si sono svolte delle manifestazioni non coordinate con le autorità, organizzate da candidati invalidi per la Duma della città di Mosca. La polizia ha arrestato un totale di circa 1700 persone. Il comitato investigativo sta lavorando a vari processi contro vari individui.