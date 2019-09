Mar Nero: marina russa segue da vicino nave americana - video

In precedenza il Bosphor Observer, che traccia le navi che attraversavano lo stretto tra Europa e Asia, ha riferito che la nave americana USNS Yuma era entrata nel Mar Nero.

La flotta russa del Mar Nero sta seguendo gli spostamenti della USNS Yuma che è entrata nel Mar Nero il 14 settembre, ha detto il Centro di gestione della difesa nazionale russa. Il Centro ha aggiunto che la flotta tiene sotto controllo costante la nave statunitense.

La nave è entrata nel Mar Nero domenica mattina per la sua terza volta nel 2019.

La USNS Yuma appartiene alla classe Spearhead delle navi da trasporto ad alta velocità. Le navi di questo tipo sono navi multiruolo non da combattimento progettate per il rapido trasferimento di truppe, merci e mezzi militari, nonché per operazioni di soccorso umanitario. Il ponte di volo della nave consente l’atterraggio e il decollo dell'elicottero CH-53E Super Stallion. La nave è armata con quattro mitragliatrici pesanti M2.

Queste navi sono navi ausiliarie di proprietà della Marina degli Stati Uniti e gestite dal Comando di spedizione (Expedition Command), che è responsabile dell'organizzazione delle operazioni di spedizione per tutti i tipi di forze statunitensi. L'equipaggio di tali navi di solito è composto da funzionari della Marina degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti e la NATO hanno recentemente aumentato la loro presenza militare e attività nel Mar Nero. La NATO ha effettuato le esercitazioni Sea Shield 2019 nel Mar Nero ad aprile.

La Russia ha ripetutamente accusato l'Alleanza Atlantica guidata dagli Stati Uniti di espandersi illegalmente verso est in Europa in violazione delle sue promesse. La NATO ha posizionato le sue forze armate sul fianco orientale della Russia, schierando truppe in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2017, mentre le navi da guerra statunitensi hanno sistematicamente fatto scalo nei porti del Mar Nero.