Sparatoria in USA: un adolescente ucciso, altri 5 feriti

Un ragazzo di 17 anni è morto e altri cinque sono rimasti feriti dopo una sparatoria a Mississauga sabato sera, secondo quanto riferito dalla polizia regionale di Peel.

Parlando ai giornalisti sabato sera, il capo Chris McCord ha detto che tra i feriti ci sono un tredicenne, un sedicenne, due diciassettenni e una donna di cinquant'anni. Una di quelle vittime è in condizioni di pericolo di vita, mentre le altre sono in cura per lesioni non mortali, McCord ha detto.

La polizia è ora alla ricerca di ciò che credono siano diversi "individui armati con armi semiautomatiche", che sono fuggiti dall'area dopo la sparatoria.

"C'è preoccupazione per la sicurezza pubblica", ha detto McCord, anche se ha aggiunto che la polizia ha rastrellato l'area e non ha motivo di credere che i sospetti torneranno.

La polizia regionale di Peel è stata chiamata in un condominio in Darcel Avenue vicino a Morning Star Drive e Goreway Drive alle 18:22 ET. Diversi veicoli con fori di proiettile sono stati segnalati nella zona.

Gli investigatori ritengono che la sparatoria sia avvenuta in un parcheggio dietro l'edificio. McCord ha detto ai giornalisti che gli investigatori hanno ottenuto informazioni secondo le quali un video musicale è stato girato dietro l'edificio, ma non si sa se le riprese siano in qualche modo legate alla sparatoria.

SHOTS FIRED

- 6:22pm

- Morning Star/Goreway #Mississauga

- Unknown number of victims

- Multiple units, tactical, K9 in the area — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) September 14, 2019

​Vi è stata una forte presenza di polizia nell'area per gran parte della serata, mentre gli agenti hanno attraversato l'edificio per escludere altre vittime o possibili sospetti.

"È una grande scena e un'indagine molto dinamica", ha detto ai giornalisti il ​​portavoce della polizia Iryna Yashnyk.

La polizia ha mandato diverse unità nell'area sabato notte, tra cui squadre tattiche e K9. Gli investigatori hanno parlato con diversi testimoni e stanno cercando dei video.

La polizia sta lavorando per avvisare i parenti più prossimi della vittima e afferma che l'ufficio omicidi è stato informato.