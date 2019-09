Ivanka Trump: "La mia rettezza morale? Grazie a mio padre"

“La mia rettezza morale? L'ho ereditata da mio padre”: a parlare è Ivanka Trump, figlia del presidente degli Usa, Donald.

Poi specifica: “Da lui ho imparato i valori positivi. Da mia madre i suggerimenti per diventare una donna di successo”.

L'insolito ritratto che la figlia e anche consigliera del Presidente ha voluto dare del padre è stato descritto davanti alla platea di partecipanti, presenti ad una cerimonia per una raccolta fondi a Jackson Hole, Wyoming.

Già nel 2016, durante la convention nazionale del Partito Repubblicano, Ivanka fece un'affermazione simile, spiegando al pubblico come non solo suo padre ma anche suo fratello le avessero insegnato “l'importanza dei valori positivi e una forte tensione etica”. La stampa Usa ha voluto comunque sottolineare come la descrizione di dettagli intimi e coloriti della famiglia dell'inquilino della Casa Bianca sia stata probabilmente studiata per condizionare positivamente i presenti a contribuire attivamente alla raccolta fondi.