Anche i ratti si divertono e giocano a nascondino, ricerca tedesca

Il neuroscienziato tedesco Michael Brecht, dell’università Humboldt di Berlino, è stato ispirato nel realizzare questo esperimento da un video su YouTube.

"Ci sono tutti questi video su YouTube di proprietari di animali domestici che affermano che i loro animali adorano farlo", afferma.

Sebbene sia risaputo che i topi siano in grado di svolgere compiti complessi, il nascondino è molto più elaborato e Brecht si è chiesto se potessero davvero essere in grado di farlo.

Così lui e i suoi colleghi hanno realizzato una “stanza dei giochi” dotata di scatole e cartoni sia trasparenti che opachi. In questo ambiente hanno creato diversi punti in cui nascondersi per i topi e per gli umani. Al momento dell’inizio del gioco uno dei ratti veniva chiuso in una scatola e una volta liberato doveva andare a cercare l’umano. Una volta trovato l’umano l’animale non riceveva cibo, ma veniva accarezzato e solleticato. Nel caso di un'inversione dei ruoli la scatola dove si trovava il ratto inizialmente veniva lasciata aperta con il ratto che correva a nascondersi aspettando di essere trovato da uno degli scienziati.

I neuroscienziati, oltre a registrare la sorprendente capacità dei ratti di seguire delle regole - non cambiando i ruoli durante il gioco - hanno anche registrato suoni e squittii di felicità da parte dei roditori, indicando che agli animali piace svolgere questo gioco.

Il fatto che non sia stato dato cibo agli animali come ricompensa ha un effetto validante sull’esperimento, indicando effettivamente che il comportamento di questi ratti sia utile per studiare l’attività cerebrale negli umani, visto che nei mammiferi adolescenti il “gioco” è una parte fondamentale dello sviluppo cognitivo.