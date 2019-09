Arrestate non meno di 26 persone in manifestazione dei gilet gialli a Nantes - Video

"Da questa mattina sono state arrestate 26 persone", ha twittato la polizia della Loira Atlantica.

Secondo France Info, complessivamente circa 1.800 persone hanno preso parte alle manifestazioni di protesta di Nantes. Durante la manifestazione i dimostranti si sono scontrati con gli agenti di polizia ed hanno rotto le vetrine dei negozi.

​Al contempo si rileva che a Parigi nella giornata di oggi è sceso in piazza per protestare un numero sensibilmente inferiore rispetto a Nantes: circa 500 persone si sono radunate nella capitale francese, dove la manifestazione si è svolta in modo pacifico senza scontri ed episodi di violenza.

Altre manifestazioni dei gilet gialli si sono svolte nelle principali città del Paese.

L'inizio delle proteste dei gilet gialli

L'ondata di protesta del movimento dei gilet gialli è iniziata in Francia il 17 novembre di quasi un anno fa per contestare l'aumento delle accise sul carburante e i prezzi del gas. Insoddisfatti delle politiche sociali del governo, le manifestazioni dei gilet gialli si sono estese in tutto il Paese, nonostante le misure anti-crisi annunciate dal governo per arginare le tensioni. Spesso le proteste sono accompagnate da disordini e scontri tra manifestanti e polizia.

