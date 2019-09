India annuncia piani di realizzazione dell’aereo russo Il-114

L'India prevede di iniziare a produrre localmente l’aereo passeggeri russo Il-114 e di proporlo alle compagnie aeree locali come velivolo regionale. Sri R. Madhavan, presidente e amministratore delegato di Hindustan Aeronautics, uno dei principali produttori di aerei indiani, lo ha affermato in un'intervista a Times of India.

Secondo lui, il produttore di aeromobili indiano ha firmato un accordo di non divulgazione con Ilyushin sulla manutenzione di questo velivolo per i suoi clienti dall'India e dai paesi limitrofi.

Madhavan ha osservato che l'Il-114 è un sostituto ideale per gli aerei a turboelica regionali utilizzati oggi in India. "L'Il-114-300 è spinto da motori Pratt & Whitney (un produttore americano di motori aeronautici) ed è dotato di un moderno equipaggiamento interno occidentale. Anche se si pianifica d'iniziare solo a riparare questo aereo, abbiamo in programma di produrlo qui (in India.), se andrà bene sul mercato", ha aggiunto il capo dell'azienda.

Le prospettive per l'aereo in India saranno finalmente chiare in tre o quattro anni, ha concluso.

L'aereo passeggeri russo Il-114

L'aereo passeggeri Il-114-300 è progettato per funzionare con compagnie aeree locali ed è una versione aggiornata dell'aereo a turboelica IL-114. Gli aeromobili saranno prodotti dalle compagnie aeree nazionali indiane. L'equipaggio è composto da un comandante e un copilota.

Affinché l'equipaggio adempia con successo ai propri compiti, sull'Il-114-300 è installato un complesso di navigazione di volo digitale, che garantisce il decollo e l'atterraggio in condizioni meteorologiche corrispondenti alla categoria II della classificazione ICAO. Tutte le informazioni di volo e di navigazione e le informazioni sul funzionamento dei sistemi aeronautici sono visualizzate su display a cristalli liquidi a cinque colori. La produzione in serie di tali aeromobili dovrebbe iniziare nel 2021. Il primo volo è previsto per novembre 2020.