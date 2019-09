Test missile ipersonico in USA: troppo veloce per l’occhio umano - Video

Durante un test condotto presso la base Holloman nel New Mexico (USA), un missile ipersonico ha superato i 10.600 km all'ora, risultando invisibile all'occhio umano.

Le immagini pubblicate su Facebook hanno confermato ciò che è stato dichiarato dall'Air Force Test Center, il missile in questione ha raggiunto a una velocità record di 6599 mph. Troppo veloce per la nostra vista, infatti l'occhio umano non è in grado di rilevare il movimento.

I risultati del test saranno utilizzati nella produzione di sistemi di difesa militari.

Il 704° gruppo di test dell’aviazione USA, con sede a Holloman AFB - 49o stormo, ospita la Pista di prova ad alta velocità. Questo è stato un test ipersonico che ha visto il raggiungimento di una velocità Mach 8.6, che è oltre un miglio al secondo a 6.599 miglia orarie.

Le armi ipersoniche russe

A oggi la Russia è ancora l’unico Paese al mondo a essere stata capace d'integrare armi ipersoniche in armamenti di assalto. Mosca dispone di due sistemi di questo tipo: il sistema missilistico strategico Avangard e il missile aeronautico Kinzhal.

Il missile Kinzhal ad alta precisione

L'Avangard sistema è in grado di effettuare sorvoli di gittata intercontinentale in strati atmosferici molto densi a una velocità ipersonica che supera i 20 Mach (il doppio della velocità del missile nel video). Nel tragitto verso l’obiettivo il velivolo senza motore può sia virare in orizzontale che cambiare quota, il che rende l’Avangard potenzialmente invulnerabile a qualsiasi sistema di difesa contraerea e antimissilistica oggi esistente.

Il lancio del nuovo missile russo Avangard

Il Kinzhal può anche volare a velocità altissime, cosa che di fatto lo rende quasi del tutto irrilevabile dai radar. I vettori del Kinzhal sono i caccia intercettori MiG-31. Il missile può distruggere obiettivi a una distanza di più di 1000 km.