Ig Nobel 2019: agli italiani premio per la medicina

Si è tenuta negli Stati Uniti la cerimonia del 29° Premio Ig-Nobel (noto anche come premio anti-Nobel). Premiati tra gli altri, l'inventore della macchina per il cambio del pannolino e gli scienziati che hanno stabilito che i medici si possono addestrare come si fa con gli animali.

Il premio viene assegnato ogni anno dalla rivista ‘Annals of Improbable Research’ per la ricerca che "prima ti fa ridere e poi pensare". Nonostante il fatto che molti studi per i quali vengono assegnati premi sembrino a prima vista inutili o assurdi, molti di loro, come suggeriscono gli organizzatori, hanno ancora valore scientifico.

Tre scienziati hanno ricevuto un premio per aver scoperto che la ben nota tecnologia di addestramento degli animali con stimoli acustici automatizzati - il cosiddetto addestramento operante - è adatta per l'addestramento dei chirurghi.

Scienziati olandesi e turchi hanno ricevuto un premio per aver scoperto quali sono i soldi più sporchi del mondo. I batteri che sono stati in grado di resistere ai farmaci sono rimasti per molto tempo sulle banconote della banca centrale della Romania, mentre i dollari statunitensi e canadesi, nonché le rupie indiane, non erano così sporchi. I batteri sono stati aiutati dai polimeri, che vengono utilizzati nella produzione di valuta rumena in contanti per combattere la contraffazione e rendere i soldi più resistenti all'usura.

Lo scienziato iraniano Iman Farahbaksh ha ricevuto un premio nel campo della tecnologia per una macchina in grado di cambiare i pannolini per i bambini. Il dispositivo è stato brevettato negli Stati Uniti.

Il premio di chimica è andato agli scienziati giapponesi che hanno valutato la quantità totale di saliva prodotta al giorno da un bambino di cinque anni.

Il premio nel campo della psicologia è andato al tedesco Fritz Strack, che avrebbe scoperto una cosa del tipo " è distensivo far finta di fumare una penna con la bocca”.

C'è anche il nostro Silvano Gallus che ha vinto la nomination "medicina", mostrando dati a sostegno della teoria secondo la quale la pizza aiuterebbe a evitare malattie o addirittura la morte, ma solo se prodotta e consumata in Italia.

o addirittura la morte, ma solo se prodotta e consumata in Italia. Il premio Anatomy è stato assegnato a Roger Musset e Burras Bengudifa per il loro lavoro durato 12 anni sulle differenze di temperatura all'inguine su un campione di postini francesi vestiti e spogliati. In buona sostanza Mieusset e il suo collaboratore, Bourras Bengoudifa, hanno reclutato postini francesi per risolvere un mistero che aveva ricevuto fino ad ora poca preziosa attenzione: se i testicoli di un uomo sono entrambi alla stessa temperatura. Secondo i loro studi, il testicolo di sinistra sarebbe più caldo, ma solo quando un uomo indossa i vestiti.

Il Premio per la Pace è stato riconosciuto ad un gruppo di scienziati provenienti da differenti Paesi che hanno stabilito una scala per misurare sensazioni piacevoli quando ci si gratta.

I premi vengono assegnati da veri premi Nobel: erano quattro alla cerimonia quest'anno. Ai vincitori viene data una banconota da dieci trilioni di dollari dello Zimbabwe dal momento dell'iperinflazione in quel Paese.

La cerimonia è accompagnata da esibizioni di parodia e conferenze, in cui agli esperti viene data l'opportunità di spiegare il loro lavoro prima in 24 secondi, quindi in sole sette parole. Ai vincitori che hanno il coraggio di andare a ritirare il premio viene concesso un minuto per parlare dal palco.