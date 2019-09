Sparatoria ad Albuquerque, Usa. Tre vittime

I media riportano diversi colpi di arma da fuoco nella città di Albuquerque in New Mexico

Si contano 3 vittime e due feriti secondo le informazioni preliminari della polizia.

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali sull'arresto del responsabile.

"La scena del crimine è ancora attiva, le informazioni sono limitate in questo momento, ma ci sono tre persone che sono morte a causa delle loro ferite sulla scena", ha detto il portavoce del dipartimento di polizia di Albuquerque, Daren DeAguero. "Altre due persone sono state trasportate all'UNMH (University of New Mexico Hospital) e una è in condizioni critiche".

Ha aggiunto che altri due individui sono stati coinvolti e che la polizia è già riuscita a individuare uno di loro.