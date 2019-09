Allarme hacker, l' Italia è il quarto paese al mondo più attaccato

Italia nel mirino degli hacker blackhat. Siamo il quarto paese al mondo per attacchi malware e il dodicesimo per attacchi ramsoware. Cosa significa? Che nessuno dei nostri dati è al sicuro.

Si tratta di un dato allarmante, emerso dal resoconto sulla sicurezza informatica relativo al primo semestre del 2019, rilasciato da TrendMicro, azienda leader della cibersecurity. Per chi non è avvezzo con la terminologia informatica, significa che i nostri profili social, le nostre email e persino i dati custoditi nelle memorie dei nostri pc non sono al sicuro: rischiano di essere manomessi, rubati o sequestrati.

I malware sono i virus, con cui gli hacker rubano dati personali e password, decriptano pagamenti, entrano nei conti correnti etc. I ramsoware sono dei virus che permettono i cybercriminali di tenere i computer "in ostaggio", limitando l'accesso ai proprietari, in cambio del pagamento di un riscatto.

Il report mostra, a livello mondiale, un aumento del 256% degli attacchi fileless, malware che agiscono sulla memoria del computer senza installarsi nell'hard disk, e vengono usati per sottrarre credenziali nel corso di operazioni finanziarie online. La maggiore minaccia a livello mondiale è il cryptomining, malware che rubano le risorse di un computer per coniare criptovalute, come i Bitcoin, all'insaputa degli utenti.

Sul podio dei paesi più colpiti dal cybercrimine salgono USA, Giappone e Francia.

Ma come arrivano i virus?

Alcuni tipi di cyberattacco avvengono per email. La minaccia più comune è costituita da mail che rinviano ad un URL maligno. Anche i dispositivi Android, i router, sono soggetti ad attacchi hacker. Ad esempio alcune minacce possono arrivare attraverso messaggio di testo o dalle app. Una delle più recenti minacce è il ramsomware 'Android/Filecoder.C', un attacco con cui viene blindato il dispositivo e contemporaneamente invia un sms contenente link malevoli all'intera rubrica di contatti.

Gli attacchi in Italia

TrendMicro ha pubblicato i dati relativi agli attacchi informatici in Italia e alla loro tipologia.