Sale il rischio di una guerra atomica - Ministero Esteri russo

Ad esprimere la propria preoccupazione è stato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, intervenuto a margine della presentazione di un dossier del Università nazionale della ricerca "High School of Economics" a Mosca.

"La situazione nell'ambito della stabilità strategica continua a peggiorare, e ciò, purtroppo, è indiscutibile. E così il rischio sale [...] c'è il rischio dello scoppio di un conflitto nucleare, peraltro anche nel caso in cui le parti in causa non abbiano una tale volontà. Nell'ultimo anno, in particolare, abbiamo assistito ad una deriva particolarmente negativa. Le azioni dei nostri colleghi occidentali stanno diventato sempre più impulsive, alle volte anche aggressive", ha dichiarato Rjabkov ai microfoni dei giornalisti presenti.