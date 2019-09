Gli alieni visitarono la Terra prima dell’era umana, uno studio spiega perchè

Gli alieni non starebbero aspettando altro che il moto favorevole delle stelle per visitare di nuovo il nostro pianeta. Questo il risultato di uno studio accreditato che suggerisce che la vita extraterrestre intelligente si baserebbe sul movimento dei sistemi stellari per viaggiare attraverso la Via Lattea.

Lo studio, a prima vista bizzarro, ma pubblicato su una rivista scientifica del tutto autorevole, The Astronomical Journal, fornisce una potenziale risposta al famoso ‘paradosso di Fermi’ che mette in dubbio il motivo per cui noi umani non abbiamo mai concretamente rilevato segni di intelligenza extraterrestre.

I ricercatori hanno affermato che la nostra civiltà non ha conosciuto gli alieni semplicemente perchè potrebbero essere già stati sul nostro pianeta in un'epoca in cui le congiunture astrali erano più favorevoli ai viaggi di quel tipo.

"Se non si tiene conto del movimento delle stelle quando si tenta di risolvere questo problema, allora rimaniamo con sole due soluzioni - o nessuno lascia il proprio pianeta, o in realtà siamo l'unica civiltà tecnologica nella galassia", ha dichiarato a Business Insider, Jonathan Carroll-Nellenback, autore principale dello studio e scienziato computazionale.

I sistemi stellari si muovono su percorsi diversi e a velocità diverse all'interno della galassia, questo implica che pianeti appartenenti a sistemi differenti possano venire a trovarsi vicini durante certe congiunture durante i percorsi delle relative stelle.

Carroll-Nellenback sostiene quindi che gli alieni potrebbero aver utilizzato tali eventi naturali per spostarsi da un luogo all'altro. Nel momento di massima vicinanza tra sistemi stellari, in quell’occasione la civiltà intelligente avrebbe potuto spostarsi da un sistema all’altro.

Questo quindi potrebbe spiegare il motivo per cui l’umanità non ha mai conosciuto altre civiltà da altri mondi, semplicemente siamo capitati in un’epoca in cui il nostro Sistema Solare è troppo isolato rispetto agli altri.

L’ipotesi ancora più ‘curiosa’ è che gli alieni potrebbero aver già visitato la Terra, ma prima che gli umani si evolvessero. Per avvalorare questa ipotesi i ricercatori hanno spiegato che il nostro Sistema Solare orbita attorno alla Via Lattea ogni 230 milioni di anni, quindi se gli alieni vivessero dall'altra parte della galassia, ci potrebbero volere milioni di anni prima che il nostro pianeta si avvicini al loro sistema stellare, ma anche che forse milioni di anni fa eravamo molto vicini a loro, tanto da averli avuti ospiti.