Caimano contro giaguaro: ne resterà uno solo! - Video

Durante un'escursione in barca in Brasile un fotografo americano ha potuto assistere ad una battaglia all'ultimo sangue tra un caimano e un giaguaro. Chi avrà vinto?

Il feroce felino ha spiccato un balzo dal ramo dell'albero dove era appostato e si è avventato sul caimano, che si trovava in acqua.

Il fotografo, che stava osservando da un pò di tempo i due animali, è riuscito ad attivare prontamente la sua videocamera e filmare la scena: come raccontato dall'uomo, il giaguaro ha studiato a lungo il comportamento del caimano prima di sferrare l'attacco ed ha avuto la meglio sul rettile.

Le riprese sono state effettuate nella regione del Pantanal, in Brasile, la pianura alluvionale più grande del mondo e habitat naturale di molte specie esotiche.

I giaguari non di rado attaccano rettile di medie dimensioni come i caimani, o anche più grandi, come le anaconde.