Golden Retriever cerca un amico ma prende... un granchio - Video

È proprio questa l'esperienza avuta da un tenero cucciolo Golden Retriever e mostrataci in un video che sta circolando in queste ore su Instagram.

Durante una normalissima passeggiata in città, l'animale si imbatte in un piccolo granchio nero e comincia a guardarlo, come a chiedersi di che nuovo genere di giocattolo o di leccornia possa trattarsi. "Magari potrebbe essere un nuovo amico con cui giocare", sembra domandarsi l'animale.

Le sue aspettative alquanto ottimistiche sono però destinate ad essere completamente disattese...