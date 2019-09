Si schiude un uovo e un piccolo cobra viene alla luce... Ma non è per nulla tenero! - video

Miracolo della vita: un uovo si schiude e un piccolo cobra viene al mondo, ma non è per nulla tenero! Così piccolo, così carino, così arrabbiato.

Qual è la prima cosa che fa un serpente a sonagli quando viene al mondo? si attorciglia fra le spire, sporge la testa fuori dal guscio e mostra le fauci minacciose alla sua "mamma adottiva", che però non cessa di riservargli le sue amorevoli attenzioni. Carino sì, ma anche pauroso.

Sarà che al cucciolo di rettile non piacciono le telecamere e non ha gradito di essere ripreso sin dai primi momenti di vita, ma è sembrato abbastanza irritato. Come gestire un neonato così poco affabile? L'unica cosa che è certa è che ogni scarrafone è bello a mamma sua!

